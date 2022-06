Park Jin à Washington du 12 au 15 juin

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. La date du voyage américain du ministre des Affaires étrangères a été déterminée. Park Jin se rendra à Washington ce dimanche pour un déplacement de quatre jours sur invitation du secrétaire d’Etat Antony Blinken. Une annonce faite hier par le porte-parole de son ministère.Choi Yong-sam a détaillé que les chefs de la diplomatie des deux alliés s’y entretiendraient en tête-à-tête, et ce pour la première fois depuis la prise de fonctions du responsable sud-coréen.Les deux hommes devaient se rencontrer à Séoul à l’occasion du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, le 21 mai. Une entrevue qui n’a finalement pas eu lieu, puisque Blinken n’a pas accompagné son président. Cependant, ils ont déjà échangé en visioconférence le 13 mai et sont alors convenus de répondre avec fermeté à toute provocation de la Corée du Nord et de coopérer sur les chantiers d’intérêt commun.Après Washington, Park entend effectuer aussi une visite au Japon à la fin du mois.