COVID-19 : le gouvernement envisage de réorganiser son système de traitement médical

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se trouve dorénavant à un moment crucial pour se préparer à une éventuelle recrudescence du COVID-19, et elle va revoir son système médical pour mieux prendre en charge les patients infectés. C’est ce qu’a déclaré ce matin le Premier ministre lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise.Han Duck-soo a fait remarquer que les cliniques et les centres dédiés à l'épidémie se sont multipliés sous différentes appellations voire avec des modalités divergentes, et cette situation a entraîné la confusion auprès de la population.Le chef du gouvernement a alors annoncé la décision d’intégrer divers établissements ou services de consultation externe sous le nom « Centre de soins pour les patients atteints de maladies respiratoires » et de préciser les types de traitements possibles selon les structures. Il a prévu aussi d’augmenter jusqu’à 5 000 les cliniques de proximité proposant un service à guichet unique pour réaliser des tests de dépistage, diagnostiquer les cas positifs et s’occuper des malades.Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement mènerait une enquête approfondie de grande envergure sur les causes et les symptômes des effets secondaires dits « long-COVID » qu’un grand nombre de patients déplorent même après leur guérison officielle. Les résultats devraient servir de base pour établir les lignes directrices sur les soins de ces gênes indésirables persistantes comme la toux, une sensation de fatigue ou une douleur dans la poitrine.Par ailleurs, Han a promis de respecter davantage les analyses et les avis des experts lorsque l’exécutif élabore sa politique de lutte sanitaire. Pour cela, il a proposé de mettre en place un comité consultatif national de lutte antiépidémique qui sera composé de spécialistes du secteur privé.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 9 315 personnes infectées supplémentaires au COVID-19, dont 34 cas importés. Ainsi, elle voit son chiffre passer de nouveau en dessous des 10 000. Et c’est la première fois pour un vendredi depuis le 21 janvier dernier que son niveau tombe sous ce seuil.Enfin, depuis le début de l’épidémie, le nombre cumulé d’individus positifs est de plus de 18,2 millions. 18 nouveaux décès sont aussi à déplorer portant le total à 24 341 morts. Le taux de létalité reste à 0,13 %. Quant au nombre de patients admis en soins intensifs, il s’est établi à 107, soit un malade de plus en un jour.