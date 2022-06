Yoon Suk-yeol invité au sommet de l’OTAN du 29 au 30 juin

Photo : YONHAP News

Le président de la République participera au sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) qui se tiendra les 29 et 30 juin prochains à Madrid en Espagne.Selon un briefing donné ce matin par le bureau présidentiel à Yongsan, Yoon Suk-yeol a été officiellement invité par l’OTAN à ce rendez-vous lors duquel les orientations stratégiques pour la prochaine décennie et au-delà doivent être définies. Ainsi, il sera le premier chef de l’Etat sud-coréen à y participer.Toujours d’après la même source, le président Yoon assistera à la session que l’OTAN va consacrer à la coopération entre ses pays alliés et ses partenaires externes. Par ailleurs, plusieurs rencontres bilatérales avec les chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs nations devraient se tenir en marge de ce sommet.Cette occasion permettrait à la Corée du Sud d’élargir son rôle dans les efforts de maintenir l’ordre international basé sur des valeurs et des normes communes.