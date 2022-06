La Corée du Sud enregistre son premier déficit courant depuis 2 ans

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de l’envolée des prix des matières premières importées, l’excédent commercial a reculé et par conséquent, la balance courante est redevenue déficitaire en avril. C’est ce que montrent les données provisoires sur le sujet, diffusées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En effet, au mois d’avril, la Corée du Sud a subi un déficit courant de 80 millions de dollars, le premier depuis deux ans.Pour être plus précis, le surplus commercial a été de seulement 2,9 milliards de dollars, soit 2 milliards de moins qu’il y a un an. La raison : le rebond des importations est plus élevé que celui des exportations : +16,5 et +11,2 % respectivement en glissement annuel. La facture des matières premières que le pays a achetées à l’étranger a augmenté de 37,8 %, également sur un an.Quant à la balance des services, elle a affiché un solde positif de 570 millions de dollars, tandis que celle touristique a dégagé un déficit de 590 millions de dollars.S’agissant de la balance des revenus obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et de ceux encaissés par les étrangers dans le pays, elle est aussi déficitaire de 3,2 milliards de dollars.Enfin, les investissements directs des sud-Coréens à l’étranger ont grimpé de 5,7 milliards de dollars, et les placements de capitaux étrangers en Corée du Sud de 800 millions de dollars.