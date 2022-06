Le nombre de vols internationaux en hausse dès juillet

Photo : YONHAP News

Les compagnies aériennes sud-coréennes s’apprêtent à rétablir le nombre de vols internationaux, réduit dans le sillage de l’épidémie de coronavirus.Korean Air, l’acteur majeur du secteur, a annoncé la reprise de ses principales liaisons long-courrier, c’est-à-dire à destination de Milan, Las Vegas et Vienne : trois vols par semaine entre Incheon et les villes italienne et américaine, respectivement à partir du 1er et du 10 juillet, et la ligne directe pour la capitale autrichienne sera elle aussi de nouveau desservie dès le 1er juillet.Les transporteurs à bas coûts Air Seoul et Jeju Air feront de même. Le premier entend réactiver ses lignes d’abord vers Osaka et Tokyo au Japon, deux fois par semaine à compter respectivement du 22 et du 24 juillet. Le second, lui, a annoncé l’augmentation de ses vols au départ d’Incheon vers l’île américaine de Guam à sept fois par semaine, contre quatre actuellement, et ce à partir du 1er juillet.