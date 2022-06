BTS dévoile son nouvel album « Proof »

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop sud-coréen interplanétaire BTS a sorti aujourd’hui son nouvel album intitulé « Proof » alors qu’il célèbrera lundi le 9e anniversaire de ses débuts.Selon l'agence du septuor, Big Hit Music, « Proof » est une compilation visant à faire une rétrospection sur les neuf années d’activité du boys band le plus populaire au monde et à se projeter aussi sur le nouveau chapitre à ouvrir au début de sa dixième année.Il s’agit du premier album sous forme de CD sorti par les Bangtan Boys depuis la commercialisation du single « Butter » en juillet 2021.Le projet « Proof » est composé de trois disques, chacun décliné en trois thèmes, à savoir le passé, le présent et l’avenir des sept artistes. Il contient un total de 48 chansons dont trois nouveaux titres « Yet To Come », « Run BTS! » et « For Youth ».