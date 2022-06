Affaire de la liste noire : l’ex-ministre de l’Industrie Paik Un-gyu interrogé par le Parquet

Photo : YONHAP News

Paik Un-gyu n’en a pas terminé avec ses ennuis judiciaires. Le premier ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie de Moon Jae-in, le prédécesseur direct de Yoon Suk-yeol, est visé par une enquête distincte de celle sur l’arrêt d’un réacteur de la centrale nucléaire de Wolsong, cette affaire pour laquelle il avait déjà fait l’objet d’une investigation du Parquet l’an dernier.Celui-ci le soupçonne cette fois d’être impliqué dans l’affaire dite de « la liste noire ». Plus précisément, au début du quinquennat de Moon, le ministère de l’Industrie aurait pressé les chefs des entreprises publiques placées sous son autorité, nommés sous la précédente administration, de quitter leur poste. Et Paik, alors à sa tête, y serait intervenu.Du coup, l’ex-ministre, qui enseigne actuellement à l’université Hanyang à Séoul, a été auditionné hier pendant environ 14 heures sous le statut de prévenu. Le mois dernier, son domicile et son bureau ont été perquisitionnés. Sans surprise, il a nié en bloc l’allégation.Paik n’est pas seul à être interrogé. Plusieurs des anciens responsables du même ministère l’ont été eux aussi. Le Parquet semble bientôt décider de les mettre en examen ou non. La possibilité qu’il étende son enquête dorénavant à plusieurs ex-conseillers de Moon, visés eux aussi par une plainte déposée par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), l’actuelle formation au pouvoir, est envisagée.