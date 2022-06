Les médias nord-coréens restent silencieux sur la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs

Photo : KBS News

En Corée du Nord, le 8e comité central du Parti des travailleurs a tenu sa 5e session plénière. Or, les médias officiels, tels que l’agence de presse KCNA, la chaîne KCTV et le Rodong Sinmun, n’ont pas rapporté la moindre information en la matière jusqu’à ce matin.Au royaume ermite, une assemblée plénière du comité central du Parti des travailleurs est censée mener la délibération et prendre la décision sur les politiques essentielles du pays. Lorsqu’elle dure deux jours ou plus, les médias officiels ont la coutume de rendre compte succinctement le contenu de la veille. C’était le cas pour son édition précédente organisée du 27 au 31 décembre l’année dernière.Donc, il est inhabituel pour Pyongyang de passer sous silence cette nouvelle réunion du comité central de son parti unique qui a débuté mercredi. D’ailleurs, c’est la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. C’est ce qu’a précisé aujourd’hui le porte-parole adjoint du ministère sud-coréen de la Réunification, lors d’un point de presse régulier. Cha Duck-chul a ajouté que Séoul suivrait de près l’évolution de la situation.A en croire des experts, ce silence exceptionnel s’expliquerait par le fait que le régime de Kim Jong-un ne voudrait pas exposer davantage au monde extérieur les problèmes nationaux dévoilés suite à la crise du COVID-19.A quand alors un nouvel essai nucléaire dont plusieurs signes montrent qu’il est imminent ? Certains avancent que le royaume ermite pourrait l’effectuer aujourd’hui, où les ministres sud-coréen, américain et japonais se réunissent dans le cadre du dialogue Shangri-La, un forum annuel sur la sécurité en Asie, du 10 au 12 juin à Singapour.Toutefois, aucune préparation n’a été observée aux alentours de la galerie souterraine du site nucléaire de Punggye-ri et rien ne laisse penser à l’imminence d’un 7e essai atomique. Par ailleurs, les conditions météorologiques sont sérieusement à prendre compte. Les dernières prévisions annoncent un temps pluvieux au nord du 38e parallèle. Si des averses tombent aujourd’hui et demain, la Corée du Nord a de fortes chances de reporter son passage à l’acte.