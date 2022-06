Dialogue de Shangri-La : le ministre sud-coréen de la Défense rencontre ses homologues chinois et canadienne

Photo : YONHAP News

Le dialogue de Shangri-La, le plus grand forum sur la sécurité en Asie, a débuté aujourd’hui à Singapour pour réunir pendant trois jours des experts en la matière des principaux pays d’Asie et du Pacifique.Ce rendez-vous est organisé par l’Institut international d'études stratégiques (IISS), un think tank britannique. Y participent les ministères sud-coréen, américain, chinois et japonais entre autres.En marge de ce dialogue, le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup a tenu une réunion bilatérale avec son homologue canadienne Anita Anand. A cette occasion, il a remercié le Canada d’avoir contribué à la paix de sa patrie en envoyant la troisième plus grande troupe pendant la guerre de Corée. Et il a souligné qu’Ottawa constitue un allié traditionnel et partenaire stratégique pour Séoul depuis l’établissement des relations en 1963.La ministre canadienne a déclaré, pour sa part, que son pays continuerait à favoriser la pacification de la péninsule coréenne, en respectant par exemple les sanctions à l’encontre de Pyongyang imposées par la communauté internationale.Anand a fait savoir que le Canada souhaite s’impliquer plus activement dans la région indopacifique et que le gouvernement devrait présenter à l’automne un projet en la matière. En réponse, Lee a précisé que la Corée du Sud est sur le point d’élaborer une stratégie dédiée à cette partie de la planète. De plus, ils ont espéré que les deux nations poursuivent leur coopération non seulement au niveau bilatéral mais aussi multilatéral afin de faire revenir la stabilité en Ukraine.Par ailleurs, Lee a rencontré son homologue chinois Wei Fenghe. Il s’agit de la première réunion bilatérale des ministres de la Défense des deux pays depuis deux ans et sept mois. Interrogé par des journalistes à la sortie de ce rendez-vous, le sud-Coréen a fait savoir que c’était une discussion très bénéfique permettant aux deux parties de mieux se comprendre. Avant d’ajouter qu’il expliquerait plus tard et en détail la position chinoise, sans préciser si les deux hommes ont abordé le sujet du bouclier anti-missile américain (THAAD), déployé en Corée du Sud. Avant cette réunion, le ministère sud-coréen de la Défense avait déclaré que son chef allait demander à la Chine de jouer un rôle constructif concernant les provocations à répétition de Pyongyang.Demain, Lee aura un tête-à-tête avec l'Américain Lloyd Austin. Ensuite, les deux hommes organiseront une réunion trilatérale avec le Japonais Nubuo Kishi afin de discuter de la situation dans la péninsule coréenne, notamment du dossier nucléaire et balistique nord-coréen.