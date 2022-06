Météo : dégradation dans l’après-midi et orages pour samedi

Photo : YONHAP News

La journée a plutôt bien commencé au pays du Matin clair. Le ciel était bleu sur tout le territoire et les températures agréables. Mais, en début d’après-midi, des nuages ont fait leur apparition dans le nord et se sont noircis au fil de la journée. Des orages et de fortes averses sont attendues dans la soirée. Au sud, un voile blanc s’est installé.Ces changements climatiques soudains sont explicables par le fait que l'instabilité atmosphérique est exacerbée par l'augmentation rapide des températures au cours de la journée. En effet, le mercure est monté jusqu’à 30°C dans les terres et une chaleur étouffante s’est fait ressentir. En revanche, sur le littoral, il est resté relativement plaisant, aux alentours de 25°C.Ce week-end, samedi sera copie conforme à aujourd’hui et dimanche verra le temps s’améliorer mais conservera des températures élevées, de l’ordre de 30°C.