Pyongyang réalise de nouveaux tirs de lance-roquettes multiple

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué, dimanche, plusieurs tirs de lance-roquettes multiple (LRM). L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier avoir détecté leurs traînées entre 8h07 et 11h03 du matin. Avant d’expliquer que l’armée sud-coréenne a renforcé la surveillance et maintient un système de défense sans faille, en coopération avec les Etats-Unis.Cette énième bravade intervient peu de temps après que Pyongyang a confirmé sa volonté d’adopter une position ferme envers Séoul, lors de la session plénière du comité central du Parti des travailleurs qui s’est tenue entre le 8 et le 10 juin. Cette décision a été relayée par sa presse officielle, samedi, au lendemain de la fin du rassemblement.Suite à ces nouveaux lancements, le bureau présidentiel sud-coréen a convoqué hier matin une réunion pour faire l’état des lieux de la sécurité nationale. Il a affiché son inquiétude sur le développement continuel des armes du pays communiste qui menace directement la sécurité au sud du 38e parallèle, affirmant que le gouvernement continuerait à y répondre de façon calme mais rigoureuse. Le résultat de cette discussion a été rapporté au président Yoon Suk-yeol.Séoul a ajouté que les tirs des LRM conventionnels à courte portée et à basse altitude ne sont pas d’habitude rendus publics tout de suite. Le JCS a notifié cette nouvelle auprès des journalistes dix heures après avoir appris le dernier lancement.