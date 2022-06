Séoul, Washington et Tokyo discutent des moyens de répondre à la menace de Pyongyang

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen, américain et japonais de la Défense se sont réunis, pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, pour échanger sur les moyens de faire face à différents défis sécuritaires de la région de l’Indo-Pacifique, y compris ceux liés à la Corée du Nord.Lee Jong-sup, Lloyd Austin et Nobuo Kishi se sont rencontrés, samedi, à Singapour en marge du Dialogue de Shangri-La, un forum annuel sur la sécurité de l’Asie.D’après le ministère sud-coréen de la Défense, les trois hommes se sont d’abord engagés à coopérer pour atteindre une dénucléarisation complète et une paix permanente dans la péninsule. Ils ont également déclaré que la communauté internationale devrait mener des efforts conjoints pour mettre fin aux transbordages illégaux de la Corée du Nord dans les eaux internationales en vertu des sanctions onusiennes contre le pays communiste.Et toujours selon le ministère, il a été convenu d’effectuer des exercices relatifs à l’alerte et la détection des missiles balistiques et de prendre des mesures supplémentaires en ce sens dans la mesure du possible de chaque pays.Concernant la région indopacifique, les trois parties ont souligné qu’il faudrait renforcer la coopération trilatérale notamment dans les domaines de l’échange d’informations, des discussions politiques de haut niveau ainsi que des manœuvres conjointes. Dans la foulée, ils ont souligné la paix et la stabilité autour du détroit de Taïwan.Cependant, ils n’auraient pas évoqué, en détail, la possibilité de mener des exercices militaires conjoints entre les trois nations.