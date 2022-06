Séoul veut élargir la coopération de sécurité avec l’Asean et l’Europe

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud veut jouer un rôle pivot dans le monde, au-delà de l’Asie du Nord-est. Le ministre sud-coréen de la Défense a affiché cette ambition hier lors du Conseil de sécurité de l’Asie qui s’est tenu à Singapour. Selon Lee Jong-sup, la coopération avec l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) constitue un défi crucial du gouvernement sud-coréen, et celui-ci apportera une contribution effective aux organes multilatéraux comme la réunion élargie des ministres de la Défense de l'Asean.Le haut officiel sud-coréen a également annoncé travailler conjointement avec les pays en dehors de la zone asiatique, tant dans les domaines conventionnels comme la défense de l’océan que les nouveaux secteurs tels que la cybersécurité. En ce qui concerne la péninsule coréenne, Lee a déclaré que sa particularité géopolitique est indissociable avec la stabilité de la région indopacifique, et que les armes nucléaire et balistique nord-coréens enveniment les tensions.Le ministre a ainsi expliqué que l’exécutif sud-coréen maintiendrait le principe de réaliser la dénucléarisation complète et véritable de la Corée du Nord. Et d’ajouter que si Pyongyang s’investit dans cette voie, Séoul lancera un plan ambitieux pour améliorer considérablement son économie et la vie de son peuple.Par ailleurs, Lee a aussi indiqué que la Corée du Sud était prête à mener un « dialogue sérieux » avec le Japon afin de renforcer la coordination bilatérale, voire trilatérale avec les Etats-Unis.