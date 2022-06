Grève des camionneurs : échec des négociations marathon du week-end

Photo : YONHAP News

Le quatrième round des négociations entre le gouvernement et la Solidarité des camionneurs de fret, qui s’est tenu samedi et dimanche, est encore tombé à l’eau. La pomme de discorde : le maintien du système de tarification visant à garantir la sécurité des chauffeurs et les salaires de base. Ce dernier arrive à échéance à la fin de cette année.Les deux parties ont mené des tractations tout le week-end, mais n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Selon l’association des routiers, le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Transports, qui a représenté le Parti du pouvoir du peuple (PPP) lors de la discussion, est tout à coup revenu sur l’accord provisoire. Il a alors critiqué le PPP pour n’avoir aucune intention de régler cette affaire.Ainsi, la grève générale lancée le 7 juin se poursuit. En raison de la perturbation logistique, le volume des conteneurs manutentionnés au port de Busan a diminué à 20 % par rapport à celui du mois dernier. Le groupe POSCO a suspendu, à compter d’aujourd’hui, une partie de la production de l’usine sidérurgique à Pohang.Les associations des industriels ont réclamé aux autorités publiques d’ordonner la reprise du travail. Quant à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), elle a fait appel à l'Organisation internationale du travail (OIT), reprochant au gouvernement d’avoir violé la convention de cette dernière.