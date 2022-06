JCS : l’entraînement militaire Hwarang débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’édition 2022 des exercices militaires Hwarang commence aujourd’hui et se déroulera pendant quatre mois dans cinq régions du territoire sud-coréen. Son objectif est d’assurer la sécurité des citoyens contre les menaces tous azimuts, susceptibles de se produire soudainement.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JSC), la manœuvre sera d’abord lancée à Busan et à Ulsan, dans le sud-est, pendant cinq jours avant d’être poursuivie sur l’île méridionale de Jeju, dans la province de Jeolla du Nord, dans celle de Chungcheong du Nord et ensuite celle de Gangwon.Cet entraînement se focalise sur l’établissement de la posture défensive gérée par les chefs des collectivités locales. Il permettra de promouvoir les capacités des conseils de défense intégrée de chaque région. L’armée, les administrations locales, la police, la garde côtière et les sapeurs-pompiers se mobiliseront sur place tout en respectant les mesures sanitaires contre le COVID-19.