Le prix du gaz va encore progresser en juillet

Photo : YONHAP News

L’inflation ne semble pas reculer tout de suite. Le tarif du gaz pour les foyers augmentera encore le mois prochain.Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources et la société nationale du gaz de Corée (Kogas), le prix du mégajoule de gaz (MJ) progressera à 1,9 won, soit un accroissement de 0,67 won. Il a augmenté à 1,23 won en mai dernier et montera jusqu’à 2,3 en octobre prochain.En avril dernier, le coût de base des matières premières s’est aussi accru de 1,8 %. A l'automne, le gaz et l’électricité verront leurs tarifs s’élever ensemble.La revalorisation des prix était inévitable car la Kogas a reporté cette décision plusieurs fois pour stabiliser les tarifs. Par conséquent, son manque à gagner a atteint 1 800 milliards de wons, soit 1,3 milliard d’euros, jusqu’à la fin de l’année dernière. Le chiffre a désormais dépassé les 6 000 milliards de wons ou 4,4 milliards d’euros à cause de l’écart entre le prix d’importation et celui de vente. Les charges des habitants du pays du Matin clair devraient donc davantage s’alourdir l’année prochaine.