Des anciennes distilleries se transforment en sites touristiques

Photo : YONHAP News

Les boissons alcoolisées accompagnent la vie de nombreuses personnes, dans les moments heureux tout comme tristes. D’anciennes fabriques, qui ont gardé leur méthode artisanale, attirent aujourd’hui l’attention en tant que nouveaux sites touristiques, pour leur valeur traditionnelle.Un établissement industriel d’un petit village rural, datant de 1939 sous l’occupation, en est le parfait exemple. La petite-fille du fondateur a hérité de cet atelier pour transmettre le véritable goût du makgeolli, l’alcool de riz traditionnel du pays du Matin clair. Le matériel et les équipements de l’époque permettent de jeter un coup d’œil à l’évolution de la confection d’alcool au XXe siècle. Le site sera bientôt classé comme patrimoine culturelle de la municipalité.Selon la patronne de la distillerie, Yoo Ki-ok, la modification de la méthode ancestrale ne permettrait plus d’apprécier les valeurs traditionnelles. Néanmoins, ces lieux de fabrication, qui risquaient de disparaître en raison de la baisse de la demande de makgeolli, tentent aussi de changer de concept pour leur survie.Par exemple, dans un autre établissement tenu par Gang Hyeon-joon, on peut mener différentes activités. Les visiteurs sont invités à préparer eux-mêmes leur alcool. Et ils peuvent mettre en bouteille leur produit pour l’emporter chez eux. Le patron a expliqué avoir mis en place ce programme pour inciter les curieux à aimer davantage les alcools traditionnels et les produits agricoles locaux.De plus, alors que le vin a de plus en plus la côté chez les sud-Coréens, des fabriques vinicoles attirent elles aussi beaucoup de visiteurs.La distillerie de Kim Young, par exemple, a obtenu une certaine renommée grâce à la commercialisation de vins traditionnels coréens dans lesquels elle mélange des raisins et des lambrusques. Elle propose également des programmes tels que la récolte des raisins, l'élaboration de vins, la dégustation ou encore des spectacles pour que cet endroit devienne un lieu touristique qui marie la culture, le divertissement et la fabrication d’alcool.Kim a souhaité que les visiteurs puissent jouir des aspects du secteur vinicole car il fait, selon elle, partie de la culture et de l’art.