Affaire de la liste noire : le Parquet réclame un mandat d’arrêt contre Paik Un-gyu

Photo : YONHAP News

Le Parquet du district est de Séoul a demandé aujourd’hui un mandat d’arrêt contre Paik Un-gyu pour abus du pouvoir. L’ancien ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources est au cœur de l’affaire dite de « la liste noire ».Paik est soupçonné d’avoir fait pression sur les chefs de 13 établissements sous la tutelle de son ministère pour qu’ils démissionnent, et d’avoir influencé la nomination de leurs successeurs, au début de l’administration de Moon Jae-in, prédécesseur direct de Yoon Suk-yeol.Le mois dernier, le ministère public a perquisitionné son domicile et son bureau, avant de l’interroger, le 9 juin, pendant 14 heures. Le prévenu a nié toutes les accusations. L’enquête risque d’être élargie jusqu’aux responsables du bureau présidentiel de Moon.