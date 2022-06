Les ministres sud-coréen, américain et nippon décident de renforcer leur coordination face à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont décidé de renforcer leur coordination face à la menace nord-coréenne. Leurs ministres de la Défense ont tenu samedi une réunion trilatérale en marge du Dialogue de Shangri-La, le forum annuel sur la sécurité de l’Asie, à Singapour.A cette occasion, Lee Jong-sup, Lloyd Austin et Nobuo Kishi sont convenus de régulariser les exercices anti-missiles face aux fréquentes provocations balistiques de la Corée du Nord. L’ordre du jour qui a dominé cette assise tripartite, tenue pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, était la réponse commune à apporter contre la menace nucléaire nord-coréenne.Tout en décidant de coopérer étroitement pour la dénucléarisation de la péninsule, les trois hommes ont proposé des mesures concrètes. Ils ont décidé d’effectuer régulièrement des exercices d’alerte, de détection et de suivi des missiles. Il a été également décidé de qualifier ces manœuvres d’avertissement contre Pyongyang.Les trois pays se sont également engagés à réfléchir à des mesures supplémentaires dans le cadre de cet objectif. De l’avis des observateurs, ils pourraient reprendre des exercices conjoints anti-sous-marin, anti-terroriste, de recherche et de sauvetage, suspendus depuis 2018 en raison de la détérioration des relations Séoul-Tokyo. Cependant, le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir qu’il était encore trop tôt pour procéder à des entraînements de grande envergure mobilisant de nombreux effectifs avec le Japon. Lee a aussi souligné la nécessité d’adopter une approche différente vis-à-vis des manœuvres coordonnées avec les USA et celle avec son voisin.Par ailleurs, les trois ministres ont également abordé des sujets portant sur la Chine. Selon Séoul, ils ont souligné, d’une même voix, l’importance de la coopération pour une région indopacifique libre et ouverte.Avant cela, lors de l’entretien bilatéral entre Lee et Austin, il a été convenu de poursuivre des discussions pour renforcer la capacité de dissuasion contre la prolifération, y compris le déploiement à temps des actifs stratégiques américains. Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis en a, pour sa part, profité pour remercier les efforts du gouvernement sud-coréen concernant l’installation de la base du bouclier anti-missile américain (THAAD) à Seongju, en Corée du Sud.