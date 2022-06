Photo : YONHAP News

Le temps n’est pas au beau fixe aujourd’hui. D’importants nuages gris se sont installés en Corée du Sud et devraient perdurer jusqu’en milieu de semaine. La météo est très instable et des averses et du tonnerre sont à craindre à l’extrême nord du pays et dans la région métropolitaine.Par ailleurs, les températures sont élevées et une sensation de chaleur étouffante se fait ressentir, principalement dans les zones orageuses. Séoul et Suwon, avec respectivement 28 et 29°C en sont témoins. Il a fait relativement plus frais sur les côtes est et sud, de 21 à 23°C. Dans le centre, les valeurs étaient comprises entre 24 et 27°C.