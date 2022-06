Journée noire à la Bourse de Séoul affolée par « la pire inflation » aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Bourse de la Séoul a lourdement été secouée aujourd'hui, entre la flambée du taux de change won/dollar et la chute vertigineuse du Kospi et du Kosdaq. Le premier a perdu 3,52 % et se rapproche dangereusement des 2 500 points, actuellement à 2 504,51 points. Le second a fait pire. Il a dégringolé de 4,72 % et se situe dorénavant à 828,77 points.La raison pour laquelle le marché financier sud-coréen tremble autant s'explique par la publication vendredi soir de l'indice américain des prix à la consommation, le plus haut depuis 41 ans. En effet, le taux de croissance (CPI) de 8,6 % en mai a largement dépassé les attentes des experts.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit fortement donc face au billet vert, mais se renforce face à la monnaie européenne. À la clôture des transactions, le dollar américain s'achète 1 284 wons (+15,1 wons) et l’euro 1 346,34 wons (-1,74 won).