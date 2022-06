Park Jin et Antony Blinken mettent en garde la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue américain se sont entretenus hier. La situation sécuritaire dans la péninsule était au cœur de leurs premières discussions en tête-à-tête depuis la prise de fonctions du premier.Park Jin et Antony Blinken ont mis en garde la Corée du Nord contre toute nouvelle provocation, affirmant que si celle-ci s’y livrait, elle serait confrontée à une riposte ferme de la communauté internationale. Et ils ont clairement annoncé que leurs pays relanceraient, avant plusieurs semaines, un groupe consultatif commun visant à réajuster leur posture de préparation militaire à court et à long terme, y compris le renforcement de la dissuasion élargie.Les deux hommes ont en même temps réaffirmé n’avoir aucune intention hostile envers Pyongyang, avant de renouveler leur appel au dialogue sans condition préalable. Et d’ajouter que Séoul et Washington sont toujours prêts à une intervention humanitaire pour l’aider à venir à bout du COVID-19.Park a indiqué que le régime de Kim Jong-un se trouvait actuellement face à un choix entre le dialogue et la confrontation, souhaitant le voir prendre la meilleure option.Blinken a lui aussi affirmé que la pression sur le pays communiste se poursuivrait jusqu’à ce que celui-ci change de cap et que les deux alliés étaient en train de se préparer à toute éventualité.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également évoqué la nécessité d’un rôle de la Chine dans le dossier nucléaire nord-coréen, et de la normalisation de l’accord d’échanges de renseignements militaires entre Séoul et Tokyo, connu sous le nom de GSOMIA.Par ailleurs, la Maison blanche a annoncé que son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et Yang Jiechi, plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois, s’étaient retrouvés et avaient souligné la nécessité de la coopération entre leurs pays dans la question nucléaire du royaume ermite.