Fusée spatiale « Nuri » : le 2e essai ajourné au 16 juin pour cause d’intempéries

Photo : YONHAP News

Le deuxième lancement de « Nuri », la première fusée de conception sud-coréenne (KSLV-2), a été reporté à cause de bourrasques de vent. Le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari) ont annoncé cette nouvelle, ce matin, après avoir organisé une réunion.Initialement, le transport du véhicule spatial jusqu’à la rampe de lancement était prévu ce matin entre 7h20 et 8h30 au centre spatial de Naro à Goheung, une presqu'île située dans le sud du territoire. Le tir devait être effectué demain après-midi. Mais les manœuvres ont été ajournées d’un jour.Les experts ont craint des problèmes de sécurité du personnel lors de la connexion de la fusée avec la tour ombilicale. Celle-ci est une structure haute de 48 mètres qui sert à l’alimenter en électricité et en propergol.Certes Nuri est étanche, mais le véhicule de transport risquerait de glisser sur la pente en cas de fortes averses et de chaussée détrempée.Ce matin, à Goheung, la vitesse du vent s’est élevée entre 8 et 12 m/s. De plus, jusqu’à 5 mm de pluie sont attendus aujourd’hui.