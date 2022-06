Grève des camionneurs : les dégâts se multiplient dans différents secteurs

Photo : YONHAP News

La grève des routiers se poursuit depuis huit jours. Sa prolongation entraîne des dommages dans différents domaines.Le groupe POSCO a suspendu, à compter d’hier, l’opération des usines de fil machine et de laminage à froid du site sidérurgique à Pohang, ville située dans le sud-est du pays. Depuis le début du débrayage, il a entassé chaque jour près des entrepôts 20 000 tonnes de produits non expédiés.L’industrie du ciment a vu le volume de matériaux livrés tomber à moins de 10 % du niveau ordinaire. Eugene et Sampyo, entreprises qui fournissent la plupart du béton prêt à l’emploi de Séoul et de ses alentours, ont mis à l’arrêt respectivement 20 et 17 usines.Quant au constructeur automobile Hyundai Motor, il a connu un retardement de la fabrication de plusieurs milliers de véhicules la semaine dernière.Les secteurs de l’eau minérale, de la bière et du soju, alcool coréen, connaissent aussi des problèmes de transport. Une partie des entreprises de la pétrochimie comptent diminuer leur production à partir de cette semaine.Selon le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Transports, suite à l’action collective, 1 586 milliards de wons de manque à gagner ont été enregistrés jusqu’à dimanche dernier, à savoir un peu moins de 1,2 milliard d’euros. Le domaine de l’acier a été le plus durement frappé, suivi par la pétrochimie et le secteur automobile.Le ministère prévoit que les préjudices devraient encore s’alourdir cette semaine car en plus de la logistique, la production est également endommagée.