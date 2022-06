La BOK avertit sur la volatilité des marchés en amont de la nouvelle décision de la Fed

Photo : YONHAP News

Le comité de politique monétaire, organe de décision de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), se réunit aujourd’hui et demain. Alors qu’une nouvelle hausse de ses taux directeurs semble acquise, la Banque de Corée a tenu aujourd’hui une réunion d’urgence. Objectif : faire l’état des lieux du marché financier domestique et évaluer l’impact de la récente évolution des grandes plateformes internationales.Son gouverneur adjoint a alors expliqué qu’en amont de la conférence de la banque centrale américaine, le prix de l’argent y avait fortement augmenté et le dollar américain s’est aussi envolé pour le deuxième jour de suite. Et d’ajouter que cela illustre bien l’inquiétude quant à la possibilité d’un relèvement abrupt des taux, face à la montée de l’inflation.Lee Seung-heon a d’emblée estimé que la volatilité devrait flamber aussi sur le marché financier et sur celui des changes sud-coréens. Et de promettre de surveiller de près leur évolution et d’agir, si nécessaire, pour les stabiliser.