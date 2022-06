Une troupe de dauphins communs à bec court apparaît près de Jeju

Photo : YONHAP News

C’est une première. Des milliers de dauphins communs à bec court ont fait leur apparition il y a une semaine près de l’île méridionale de Jeju. Ils ont été observés à environ 70 km au sud-ouest de l’îlot Chagwi. Un phénomène rare dans cette région. D’habitude, ces cétacés résident dans la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.Kang Yeong-geun, un citoyen qui a assisté à cette scène inédite, a pu admirer la beauté de ces créatures marines, indiquant que la mer de Jeju était encore propre et vivante.Les dauphins communs, du genre Delphinus, mesurent jusqu’à 2,5 m, et se caractérisent par leurs taches claires – crème pour la tache avant et grise pour celle arrière – sur leur corps gris foncé. Ils mangent d’habitude des calamars ou des petits poissons. D’après Lee Gyeong-ri, chercheuse de l’Institut de recherche sur les cétacés, cette espèce a déjà été découverte libre ou empêtrée dans des filets de pêche dans la mer du Sud, mais c’est la première fois qu’une troupe d’une telle ampleur nage dans cette zone.Peu de temps après leur apparition, des orques y ont également été observées. Elles font partie de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ont été désignées l’an dernier par la Corée du Sud comme espèce protégée.Cette année, près de 200 cétacés dont des orques, des fausses orques et des cachalots ont été détectés dans la mer de l’Est, mais ils se font rares autour de l’île méridionale du pays du Matin clair.Les cétacés sont considérés comme le baromètre de la santé de l’écosystème marin. D’où la nécessité de mener des recherches dans la mer de Jeju, comme la température de l’eau et les proies des mammifères aquatiques.