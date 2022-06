COVID-19 : l’épidémie continue de reculer

Photo : YONHAP News

Un total de 9 778 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été confirmés en l’espace de 24 heures. Soit une hausse de quelque 3 600 contaminations par rapport à mardi dernier. La veille, les dépistages avaient diminué en raison d’un week-end prolongé. Le 6 juin, la Corée du Sud a célébré la journée commémorative des morts pour la patrie.Le nombre de patients admis en soins intensifs n’a progressé que de trois, à 98. Il se maintient donc à deux chiffres pour le troisième jour de suite. Et deux décès supplémentaires ont été enregistrés. Il s’agit du niveau le plus faible depuis neuf mois. Autrement dit, l’épidémie continue de perdre du terrain.Les autorités sanitaires ont rendu publics aujourd’hui les résultats d’une enquête sur les taux d’anticorps, réalisée entre janvier et avril auprès de 1 600 personnes. Des résultats selon lesquels leur production par les vaccins et les infections a atteint 94,9 %. A noter que celle par les contaminations est passée de 0,6 % en janvier à 36,1 % en avril. Ce serait une conséquence de la propagation du variant Omicron.On a également appris que le taux de reproduction du coronavirus s’est établi à 0,79 la deuxième semaine de juin et qu’il reste ainsi inférieur à 1 pour la 11e semaine d’affilée.Pourtant, la pandémie n’est pas finie. Sa recrudescence est toujours possible, 67 nouveaux cas de sous-variants ayant été détectés.