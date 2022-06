Météo : la pluie s’abat sur le pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se dégradent au fil de la semaine. Aujourd’hui, La pluie s’est abattue sur la quasi-totalité du territoire. Seule la région métropolitaine a été épargnée. A noter que ces intempéries ont obligé le report du lancement de la fusée « Nuri », prévu initialement demain. Pour cause, de violentes averses et des bourrasques de vent sévissent sur le littoral sud, notamment à Goheung, lieu du pas de tir.Ces averses impactent fortement les températures des régions frappées par ces épisodes pluvieux. En effet, le mercure a nettement chuté, de 5 jusqu’à 10°C pour certaines villes, dont notamment Daegu. Le thermomètre se situait ainsi aux alentours de 20°C pour la majorité. En revanche, Séoul et sa périphérie n’ont pas observé de changement, toujours à 29°C.