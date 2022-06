Bourse : le Kospi sous les 2500 points, une première depuis plus d’an et demi

Photo : YONHAP News

Rien ne va plus pour les places sud-coréennes depuis le choc inflationniste annoncé aux Etats-Unis. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, a chuté aujourd’hui sous les 2 500 points, le seuil de « résistance psychologique », une première depuis un an et sept mois, à savoir depuis le 13 novembre 2020. A l’ouverture des cours, il se situait d’ores et déjà à 2 472,96 points et a clôturé la séance à 2 492,97 points (-0,46 %).Même son de cloche pour le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui a également perdu 0,63 % et termine la journée à 823,58 points.Les analystes affirment que la crainte que les États-Unis augmentent davantage et régulièrement les taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) ont entraîné une contraction des investissements.Par ailleurs, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit encore face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 342,87 wons (-3,47 wons) et le dollar américain 1 286,40 wons (+2,4 wons). A noter que le marché des changes a également été chamboulé. Le taux won/dollar a franchi les 1 290 wons dans l’après-midi, inquiétant les économistes.Dans ce contexte, la Commission des services financiers (FSC) a organisé une réunion d’urgence avec des institutions concernées pour examiner les éléments de risque et trouver des contre-mesures si nécessaires.