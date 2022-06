Le bureau présidentiel conserve provisoirement son nom actuel

Photo : YONHAP News

Des heures de pourparlers pour aucun changement. Le nouveau bureau présidentiel, qui a déménagé de la Cheongwadae à Yongsan, continuera d’être appelé « le bureau présidentiel de Yongsan » en attendant de trouver un nom qui lui conviendra mieux. C’est ce qu’a annoncé hier soir la porte-parole du président de la République en annonçant la décision du comité chargé du dossier.Selon Kang In-sun, une enquête en ligne sur la préférence des citoyens a été menée, mais aucune des cinq appellations candidates n’a réussi à obtenir plus de 50 % de voix favorables. Par ailleurs, Yoon Suk-yeol a déclaré que toutes ces propositions ne lui plaisaient pas.Pour rappel, parmi les 30 000 noms créatifs ou moins créatifs proposés par les habitants du pays du Matin clair, cinq à savoir « Maison du peuple », « Bureau gouvernemental du peuple », « Mineum », « Bareunnuri » ou encore « 22, Itaewon-ro » ont été retenus.Et parmi eux, le dernier est arrivé en tête avec 32,1 % d’avis positifs, suivi par le « Bureau gouvernemental du peuple » avec 28,1 %. L’appellation « 22, Itaewon-ro », qui est l’adresse où se trouve le bâtiment et qui rappelle un peu le « 10 Downing Street » à Londres, a surtout été appréciée par la jeune génération.Mais en attendant un nom plus digne et convenable, la simplicité à son meilleur, le nom « le bureau présidentiel de Yongsan » sera utilisé.