Les camionneurs mettent fin à leur grève

Photo : YONHAP News

La Solidarité des camionneurs de fret et le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Transports sont enfin parvenus à une entente. Hier soir à 22h40, leur 5e round de négociation a pris fin après quasiment trois heures de pourparlers. Cet accord met fin à la grève générale des routiers entamée le 7 juin.Les deux parties sont convenues de maintenir le système de tarification visant à garantir la sécurité des chauffeurs et les salaires de base, la principale réclamation des ouvriers. Elles poursuivront les discussions pour élargir le champ des articles concernés. De plus, l’association s’entretiendra continuellement avec le milieu politique pour faire adopter la loi visant à supprimer l’échéance de ce dispositif.Quant au ministère, il prévoit de rapporter l’état des lieux de ce système sur le salaire minimum des camionneurs à l’Assemblée nationale, dès que les membres de la direction de cette dernière sont confirmés. Il a également souligné fournir une aide aux camionneurs sur fond de hausse des prix du carburant, notamment à travers l’élargissement de la subvention.Le bureau présidentiel de Yongsan a félicité cette nouvelle en déclarant que les principes avaient gagné. Il a remercié la Solidarité des camionneurs de fret d’avoir participé au dialogue.Les routiers reprennent leur travail dès aujourd’hui. Ainsi les secteurs qui ont dû suspendre leur production face à la perturbation des logistiques devraient petit à petit retourner à la normale. Le manque à gagner provoqué suite au débrayage s'élève d’après les premières estimations à 1 586 milliards de wons, l'équivalent de 1,1 milliard d'euros.