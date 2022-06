« Nuri » est sur le pas de tir

Photo : YONHAP News

La première fusée de conception sud-coréenne KSLV-2, appelée plus communément « Nuri », a été transportée ce matin sur la rampe de lancement pour son deuxième essai prévu demain.Selon le ministère des Sciences et des TIC, l’engin a quitté ce matin à 7h20 le bâtiment de l’assemblage du centre spatial de Naro, situé à Goheung dans le sud du territoire. Il a été transféré pendant près d’une heure sur un véhicule inhabité.Après l’avoir érigé sur le pas de tir, l’appareil sera connecté cet après-midi à la tour ombilicale qui l’alimentera en électricité, propergol et oxydant. Puis, les chercheurs examineront le risque de fuite de gaz et de coincement des joints. Ces préparatifs devraient se terminer avant 19h, si aucun dysfonctionnement n’est observé.Demain, Nuri sera approvisionnée en carburant et en oxydant. Le lancement ou non et l’heure exacte du tir seront déterminés après l’analyse de plusieurs conditions comme la situation météorologique et les risques de collision avec des débris spatiaux. Pour le moment, 16h est l’horaire le plus plausible.La fusée sud-coréenne était censée être lancée aujourd’hui initialement, mais le calendrier a été reporté d’un jour à cause de bourrasques de vent. D’après Météo-Corée, aujourd’hui, le temps est nuageux à Goheung, mais le vent s’est calmé. Demain, le ciel sera de nouveau dégagé.