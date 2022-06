Hausse record du nombre d’employés en mai

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a créé quelque 935 000 emplois le mois dernier. Il s’agit de la plus forte croissance du secteur de l’embauche en glissement annuel depuis 22 ans pour le mois de mai.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de personnes employées s'élevait à quasiment 28,5 millions en mai, affichant ainsi une hausse pour le 15e mois consécutif.Leur nombre dans les restaurants et les établissements d'hébergement a augmenté pour la première fois depuis mars, à 34 000, grâce à l'assouplissement des restrictions sur les rassemblements sociaux et les repas à l'extérieur.Le taux d’embauche des personnes âgées de 15 ans et plus a augmenté de 1,8 point sur un an pour atteindre 63 %, battant un nouveau record pour un mois de mai.Quant au taux du chômage, il a baissé de 1 point pour atteindre 3 %. Le nombre de chercheurs d’emploi a en effet reculé de presque 260 000 par rapport à l'année dernière et s’élève dorénavant à quasiment 890 000 individus.