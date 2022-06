Séoul et Washington comptent durcir les sanctions en cas d’un nouvel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont partagé l’idée que le nucléaire nord-coréen était le dossier à régler en priorité. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin, actuellement aux Etats-Unis, a annoncé cette entente après avoir rencontré son homologue américain Antony Blinken.Les deux hommes sont convenus de faire adopter une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies durcissant les sanctions contre Pyongyang, si celui-ci procède à un nouvel essai nucléaire.Park a souligné à son interlocuteur qu’il était important d’élaborer une communication stratégique avec la Chine qui doit jouer un rôle constructif. Un haut fonctionnaire sud-coréen a aussi ajouté qu’en cas du 7e test atomique, la Chine et la Russie ne pourraient plus s’opposer fermement aux mesures restrictives.Les deux ministres ont également discuté sur le moyen d’imposer des sanctions propres à la Corée du Sud et aux Etats-Unis.A propos du fait que les USA ont déclaré être prêts à ajuster leur posture de préparation militaire à court et à long terme, le haut responsable sud-coréen a expliqué que cela englobe le rétablissement des exercices militaires conjoints ainsi que le déploiement des actifs stratégiques en cas de besoin. Selon Washington, la décision finale sera prise après des négociations avec Séoul et Tokyo.Après cet entretien, le chef de la diplomatie sud-coréenne a également souhaité la normalisation de l’accord d’échange de renseignements militaires entre son pays et l'archipel, connu sous le nom de GSOMIA.Par ailleurs, Colin Kahl, sous-secrétaire américain des politiques du département de la Défense, a pour sa part indiqué qu’aucun mouvement du royaume ermite ne pourrait affaiblir les relations entre les Etats-Unis et ses alliés asiatiques.