Pentagone : Washington ajustera sa préparation militaire en consultation avec Séoul et Tokyo

Les Etats-Unis n’ont pas encore pris la décision finale sur le réajustement de leur posture de préparation militaire à court et à long terme, face aux provocations de la Corée du Nord. C’est ce qu’a déclaré Colin Kahl, sous-secrétaire des politiques du département de la Défense, hier, lors d’un entretien avec le think tank Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS).Selon lui, aujourd’hui, le développement des armes de Pyongyang n’a jamais été aussi dynamique que maintenant depuis 2017, ce qui suscite beaucoup de préoccupations dans la région. Et tout changement de la posture de défense se déroulera en consultation étroite avec Séoul et Tokyo.Kahl a indiqué que Washington était en discussion avec la nouvelle administration sud-coréenne sur le moyen de montrer l’avancée de leur préparation militaire. Et d’ajouter qu’aucun mouvement du pays communiste ne peut nuire à la relation des USA avec ses alliés asiatiques, et qu’au contraire leur alliance s’est renforcée.Pour rappel, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a affiché ses inquiétudes sur l’éventuel essai nucléaire du royaume ermite lors de sa rencontre avec son homologue sud-coréen Park Jin lundi. Il a affirmé être en contact étroit avec Séoul et Tokyo pour pouvoir y répondre rapidement.