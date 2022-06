Football : la Corée du Sud bat l’Egypte 4 à 1

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de football s’est imposée hier contre l’Egypte 4 à 1. Elle a ainsi terminé ses quatre matchs de préparation pour la Coupe du monde, prévue en fin d’année au Qatar. Bilan : deux victoires, un match nul et une défaite.La rencontre face aux Pharaons, 32e au classement Fifa, s’est tenue au stade de la Coupe du monde à Séoul. Après un début de match légèrement poussif, les guerriers de Taeguk ont ouvert le score à la 16e minute par l’intermédiaire de Hwang Ui-jo, de la tête. Six minutes plus tard, le défenseur Kim Young-gwon a doublé le score, servi par Hwang.Les Egyptiens n’ont pas abdiqué et sont revenus au score avant la mi-temps grâce à Mohamed Mostafa (38e). En fin de match, les sud-Coréens Cho Gue-sung (85e) et Kwon Chang-hoon (90e+1) ont aggravé la marque.Après ses quatre rencontres, les coéquipiers de Son Heung-min ont inscrit en tout neuf buts et en ont encaissé huit. Des axes d’amélioration, dont notamment la coordination entre les milieux de terrain et les défenseurs, ont été observés. Paulo Bento et son staff devront relever ces défis afin de permettre à la Corée du Sud de performer au Mondial.