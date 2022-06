BTS suspend ses activités de groupe pour se concentrer sur les projets individuels de ses membres

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a annoncé hier soir qu’il suspendrait ses activités collectives alors qu’il célèbre cette année le 9e anniversaire de ses débuts. Les sept jeunes hommes ont expliqué qu’ils maintiendront néanmoins le septuor tout en se focalisant sur les activités solos afin de permettre à chacun de grandir encore davantage.Un coup de tonnere pour les Army ? C’est à travers un clip publié sur leur chaîne YouTube dans lequel on les voit tous réunis autour d’un verre, qu’ils ont pu apprendre cette nouvelle.RM a tout d’abord regretté que lui et ses collègues aient quelque peu perdu leur identité et qu’il n’arrive plus à transmettre des messages sur la vie à leurs fans. Le leader de BTS a également déploré que les membres n’aient pas eu le temps de réflexion nécessaire au développement personnel de chacun et d’ajouter que le système d'idoles de la k-pop ne permet pas de mûrir, car les célébrités sont constamment obligées de produire de nouvelles choses.Le boys band a également confié sa difficulté de créer de nouvelles chansons tout en gérant un programme surchargé. Suga en a fait part en faisant savoir qu’il lui était difficile d’écrire des paroles. Il a même avoué n’avoir plus assez d’inspiration et devoir se forcer pour composer. Jungkook, de son côté, a tenu à rassurer que le groupe reviendrait sans faute un jour, plus mûr, après avoir accumulé davantage d’expériences.En parallèle, les Bangtan Boys ont affirmé qu’ils se focaliseraient sur leurs activités individuelles. Ils ont également annoncé qu’ils maintiendraient l’émission phare et adorée par les fans, « Run, Bangtan ».Alors que plus de deux millions d’exemplaires de leur nouvel album récemment sorti ont été vendus, le groupe masculin le plus populaire au monde s'apprête à faire une pause indéterminée, en quête d'un nouveau souffle.