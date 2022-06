Séoul et Washington s’entretiennent sur la sécurité des minéraux

Photo : YONHAP News

Le deuxième vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Do-hoon s’est entretenu avec le sous-secrétaire d'Etat américain à la croissance économique Jose Fernandez, hier, à Toronto. Cette rencontre a été organisée en marge de la cérémonie d’inauguration du Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP), initiée par les Etats-Unis et tenue au Canada.La discussion a porté notamment sur la coopération bilatérale sur les chaînes d’approvisionnement des principaux articles comme les minéraux, les semi-conducteurs et les batteries, convenue lors du sommet Yoon-Biden qui s’est tenu le mois dernier à Séoul.Tous deux délégués de leur pays au Dialogue économique de haut niveau (SED), Lee et Fernandez se sont également engagés à relever d’un cran la collaboration sur la sécurité économique. C’est la première fois qu’ils se sont retrouvés en face à face.Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen a affiché son intention d’adhérer au MSP. Ce partenariat international vise à stabiliser et diversifier les chaînes d’approvisionnement des minéraux. Il est composé des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de l’Allemagne et de la Commission européenne, entre autres.Les participants de la cérémonie ont partagé l’idée que les chaînes d’approvisionnement transparentes, ouvertes, durables et en sécurité sont indispensables pour la lutte contre le changement climatique, et sont convenus de poursuivre leurs efforts conjoints pour leur diversification.