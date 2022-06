Classement IMD : la Corée du Sud tombe au 27e rang en matière de compétitivité mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a chuté dans le classement annuel de la compétitivité mondiale publié par l'International Institute for Management Development (IMD), basé en Suisse. Elle est descendue de quatre crans et se retrouve désormais à la 27e place.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Finances, le palmarès 2022 de l'IMD a évalué 63 pays sur la base de quatre catégories, à savoir, la performance économique, le rendement des entreprises, l’efficacité du gouvernement et les infrastructures.Son classement parmi les 29 nations dont la population est supérieure à 20 millions d'habitants est quasiment le même. Le pays du Matin clair a reculé d'un rang par rapport à l'année dernière et figure à la 9e place, tandis qu’il a été classé 4e parmi ceux dont le revenu par habitant est de 30 000 dollars et dont la population dépasse 50 millions d'habitants, arrivant ainsi après les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume Uni.Par catégorie, la Corée du Sud est passée du 18e au 22e rang pour les performances économiques et de la 34e à la 36e position pour l'efficacité du gouvernement. Elle est 33e pour le rendement des entreprises, contre 27e l'année dernière, mais a gagné une place dans le domaine des infrastructures, où elle est désormais 16e.Le Danemark occupe le trône pour la première fois, suivi par la Suisse, Singapour, la Suède et Hong Kong. Les États-Unis et le Japon se classent respectivement 10e et 34e.