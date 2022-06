COVID-19 : le gouvernement crée une prestation de maladie pour les travailleurs

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le pays du Matin clair a recensé 9 435 nouveaux cas confirmés au COVID-19. Le niveau le plus bas depuis 21 semaines pour un mardi. Le nombre de patients en état grave reste à deux chiffres depuis quatre jours avec 93. Le nombre de décès a augmenté de neuf.Pour que les citoyens puissent prendre du repos en cas de contamination, le gouvernement a mis en place une prestation de maladie. Ce dispositif consiste à verser 60 % du salaire minimum aux employés incapables de travailler lorsqu’ils tombent gravement malades.En effet, selon une enquête de l'Institut pour la santé et les affaires sociales (KIHASA), seulement 46 % des salariés sud-coréens utilisent les congés maladie payés. Le système d’allocation sera mis en œuvre à titre d’essai dans six zones dont l’arrondissement de Jongno à Séoul et Bucheon dans la province de Gyeonggi à partir du 4 juillet pendant un an.Les mesures de prévention ont été élaborées pour un concours de la fonction publique, prévu ce samedi. Les candidats infectés et ceux présentant des symptômes le jour même pourront passer l’examen dans des salles dédiées. Pour le reste, les bureaux seront dotés de paroi de protection et ils se placeront à une certaine distance les uns des autres.Par ailleurs, les autorités sanitaires détermineront la levée de l’obligation du confinement des personnes contaminées vendredi en prenant en compte la situation épidémique des quatre dernières semaines et les avis des experts.