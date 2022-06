Age limite pour la responsabilité pénale : un groupe de travail voit le jour

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice a lancé ce matin un groupe de travail afin d’abaisser le seuil d’âge de la responsabilité pénale pour les mineurs.Chargée d’élaborer le projet de révision de la loi, l’équipe est composée de responsables de différents services : le bureau des affaires criminels, celui de la politique et de la prévention des crimes et celui des droits de l’Homme, entre autres.Ce groupe examinera les dispositifs de la réhabilitation des enfants criminels et de la prévention de la récidive pour éviter que la nouvelle mesure ne fasse que charger les casiers judiciaires de ces derniers, comme ce que craignent les détracteurs. Le texte consisterait à détenir les délinquants mineurs dans une maison de correction dédiée à la place des prisons pour adultes.Pour rappel, le garde des Sceaux, Han Dong-hoon, a expliqué le 9 juin devant les journalistes que la baisse de l’âge limite pour la responsabilité pénale avait pour objectif de protéger les citoyens contre les jeunes malfaiteurs. Selon lui, seuls les crimes graves comme le cambriolage et le viol sont concernés, et rien ne changera pour les autres délits.