Bourse : le Kospi dégringole, le Kosdaq passe sous les 800 points

Photo : YONHAP News

La crise perdure sur le marché financier sud-coréen. La Bourse de Séoul a lourdement chuté aujourd'hui. Le Kospi, son indice de référence, trébuche de 1,83 % et termine à 2 447,38 points. De plus, il est descendu pendant la séance sous les 2 400 points, une première en un an et sept mois, renouvelant également le niveau le plus pas de l'année. Le Kosdaq plonge de 2,93 % et finit à 799,41 points. C'est une première depuis un an et dix mois que l'indice des valeurs technologiques tombe sous les 800 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 353,22 wons (+10,35 wons) et le dollar américain 1 290,50 wons (+4,1 wons).Alors que la Fed augmentera de manière considérable ses taux directeurs, le won continuera de se déprécier face à la devise américaine.