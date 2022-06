Photo : YONHAP News

Aucun changement notable concernant la météo du pays du Matin clair. Les averses sont toujours d’actualité sur quasiment tout le pays et Météo-Corée prévoit jusqu’à 40 mm de pluie à travers le territoire. De son côté, le ciel du littoral sud n’est que seulement nuageux. Par ailleurs, c’est au tour de l’île méridionale de Jeju d’être sujette à un épisode orageux.Les températures ont également peu évolué. Seule la capitale et sa proche banlieue ont perdu 5°C par rapport à hier, culminant ainsi à 23°C. Pour le reste, il a fait 24°C à Busan et à Jeju, 25°C à Daejeon, 27°C à Daegu. Gangeung a, pour sa part, recensé la minimale de la journée avec 19°C.