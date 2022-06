Championnats d'Asie d'escrime : la Corée du Sud remporte la médaille d'or en sabre féminin par équipes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du sabre féminin par équipes, qui s'est déroulée hier, au dernier jour des Championnats d'Asie d'escrime, à Séoul.Kim Ji-yeon, Yoon Ji-soo, Choi Soo-yeon et Kim Jeong-mi ont battu leurs rivales japonaises 45 à 39 au stade situé dans le parc olympique de Séoul.C'est la première fois que les athlètes sud-coréennes obtiennent le plus précieux métal dans cette discipline depuis l'édition 2015, tenue à l’époque à Singapour. Depuis cette victoire, le sabre féminin sud-coréen s'est classé au 2e rang continental, derrière la Chine, avant de rafler l'an dernier une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, et de se hisser en tête du classement mondial.Par ailleurs, avec sa médaille d'or obtenue dimanche dernier dans l'épreuve individuelle de sabre, Choi Soo-yeon est doublement décorée d’or.De son côté, l'équipe masculine sud-coréenne a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve du fleuret masculin par équipes, laissant au Japon la marche la plus haute du podium.Avec un total de six médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze, la Corée du Sud a réussi à garder sa première place dans les championnats depuis 12 ans.