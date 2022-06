L’exécutif se prépare à l’éventuelle incertitude après la hausse des taux directeurs américains

Photo : YONHAP News

Après deux jours de discussions de son comité de politique monétaire, la banque centrale américaine (Fed) a relevé hier ses taux directeurs de trois quarts de point, la plus forte hausse depuis 1994. Une décision qui fait craindre la montée des incertitudes sur les marchés financiers.Face à cette situation, à Séoul, le vice-Premier ministre à l’économie, le conseiller présidentiel à l’économie et les patrons des institutions concernées se sont réunis d’urgence ce matin dans le cadre de la conférence dite macroéconomique et financière, la première en quatre mois et donc depuis la prise de fonctions de Yoon Suk-yeol.Les participants ont affiché leur convergence sur la nécessité pour l’exécutif et la Banque de Corée (BOK) de réagir avec une vigilance particulière pour se préparer au ralentissement de l’activité économique et à la montée de la volatilité des marchés financiers internationaux en perspective.Les intervenants ont aussi prédit que les difficultés devraient perdurer pendant un certain temps, d’autant plus que le conflit russo-ukrainien se poursuit toujours et que les chaînes d’approvisionnement restent également perturbées.Du coup, les autorités budgétaires, monétaires et financières se sont engagées à élargir leur coopération pour sortir le pays de cette crise complexe, en luttant notamment contre l’inflation.A propos de la possible incertitude qui pèse sur les marchés financier et de change, elles ont décidé de conjuguer leurs efforts afin que l’anxiété n’y revienne pas en force.En cas de réaction excessivement sensible du marché obligataire, le gouvernement et la BOK envisageraient d’acheter des bons du Trésor.