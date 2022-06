Le camp du pouvoir se penche sur les orientations de la nouvelle politique économique

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie, le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, ainsi que les représentants de la présidence de la République se sont retrouvés hier. Leurs discussions ont porté sur les grandes orientations des politiques économiques de l’administration de Yoon Suk-yeol.Avant d’entrer dans le vif du sujet, les intervenants se sont accordés à dire que l’actuelle situation économique est très grave, avant de s’engager à mettre le paquet pour lutter contre la hausse inquiétante des prix.Pour eux, la Corée du Sud traverse une crise économique complexe, c’est-à-dire que l’inflation s’accélère et la croissance ralentit. Le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho est allé jusqu’à dire que la guerre économique commence et qu’il faut la gagner coûte que coûte.Le numéro deux du PPP a, de son côté, demandé à l’exécutif d’élargir son soutien fiscal aux entreprises, en abaissant notamment les impôts sur les sociétés, et de supprimer les réglementations entravant leurs activités. Kweon Seong-dong a en même temps préconisé de réduire davantage les taxes sur les carburants.Au cours de la réunion d’hier, le gouvernement a par ailleurs laissé entendre la possibilité d’augmenter les tarifs réglementés de l’électricité et du gaz, en reprochant alors à l’administration précédente d’être excessivement intervenue pour empêcher leur hausse.Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a lui aussi mis sur pied une task force, chargée de passer en revue en particulier les prix des produits de nécessité quotidienne et de revaloriser le pouvoir d’achat.