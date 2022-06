Séoul toujours présent à la réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense Shin Beom-chul a pris part à une nouvelle réunion mensuelle du « Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine », tenue hier en visioconférence.Comme lors des précédentes assises, c’est le chef du Pentagone Lloyd Austin qui l’a organisée, cette fois en marge de la conférence des ministres de la Défense des membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). Avec au menu des discussions : l’état actuel des choses dans le pays attaqué par la Russie et des livraisons d’assistances de chaque nation, ainsi que les moyens d’aider l’Ukraine à moyen et à long termes.Le groupe en question a été lancé en avril et se réunit tous les mois. Actuellement, les Etats membres de l’Otan, la Corée du Sud, le Japon et la Nouvelle-Zélande, entre autres, y participent.