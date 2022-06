Affaire de la liste noire : le tribunal rejette le mandat d’arrêt contre Paik Un-gyu

Photo : YONHAP News

Le tribunal a rejeté la demande de mandat d’arrêt contre l’ex-ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie Paik Un-gyu, déposée lundi par le Parquet. Il a rendu cette décision hier, tard dans la nuit.D’après le juge responsable du mandat, « si des accusations ont été étayées dans leur ensemble, il est toujours possible que certaines d’entre elles fassent l’objet de disputes ». Cela dit, les risques de fuite du prévenu et de destruction de preuves sont faibles.Pour rappel, le premier ministre de l’Industrie de Moon Jae-in, en poste de juillet 2017 à septembre 2018, est visé par une enquête sur l’affaire dite de « la liste noire ». Paik est soupçonné d’avoir ordonné de presser les chefs des 13 entreprises publiques affiliées à son ministère, nommés sous la précédente administration, de démissionner. Ces patrons qui auraient donc été placés sur la liste en question. Il lui est également reproché d’être intervenu dans les nominations de leurs successeurs.Le ministère public a annoncé qu’il déciderait de redemander ou non le mandat contre lui, après avoir mené des enquêtes supplémentaires.Toujours dans le cadre de l’investigation sur la même affaire, le Parquet envisage d’auditionner aussi un ancien employé de la Cheongwadae, comme témoin. Il s’agit de Park Sang-hyuk. Aujourd’hui député du Minjoo, la principale formation de l’opposition, il avait travaillé dans un secrétariat présidentiel lié aux nominations au sein de la fonction publique sous Moon.