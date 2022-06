Le cinéma fait un rebond spectaculaire au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Boostée par le succès de « The Roundup », l'industrie cinématographique sud-coréenne a vu le mois dernier son chiffre d'affaires quadrupler en un mois. Et la part de marché des films domestiques en termes d'entrées a dépassé celle du cinéma importé pour la première fois en huit mois.A en croire les données publiées aujourd'hui par le Kofic, l'équivalent du CNC français, les recettes de l'industrie sud-coréenne du septième art ont atteint 150,8 milliards de wons, soit un peu plus de 112,3 millions d'euros. Il a ainsi approché du niveau de mai 2019, à seulement de 2,5 % d'écart.Ce chiffre d'affaires provient des 14,5 millions de tickets vendus en mai, en hausse de 367 % par rapport au mois précédent.Cette belle performance est due notamment au film sud-coréen « The Roundup » et à celui étranger « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui ont enregistré respectivement 72,5 milliards et 61,8 milliards de wons de chiffre d'affaires. Les deux ont représenté 90 % du montant total.Parmi les dix meilleures productions du box-office de mai figurent quatre œuvres domestiques dont « The Roundup », « I Want to Know Your Parents » et « The Red Herring », un documentaire sur l'ancien ministre de la Justice Cho Kuk.