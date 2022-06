Yoon Suk-yeol fait état d’une crise économique complexe

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a présidé aujourd’hui la conférence durant laquelle son gouvernement a annoncé les orientations de ses politiques économiques. A cette occasion, Yoon Suk-yeol a estimé que l’économie nationale était actuellement confrontée à un environnement très grave dans le pays comme à l’étranger.Pour le président de la République, le scénario redouté de la stagflation se profile, ce qui ébranle les marchés. Dans la foulée, il a souligné la nécessité d’améliorer la vie quotidienne des sud-Coréens, de développer rapidement l’économie, et de régler les problèmes de faible croissance et de polarisation.Pour y parvenir, Yoon a plaidé pour la création d’emplois dans les secteurs privés et pour la suppression des systèmes anachroniques et de différentes réglementations qui ne sont pas fondées sur les lois. Il s’est pourtant montré très ferme à l’égard des pratiques déloyales perturbant le fonctionnement concurrentiel du marché.Le dirigeant en a profité pour mentionner de nouveau les réformes du travail, de l’éducation et des retraites. Des révisions dont il avait d’ores et déjà fait état dans son discours de politique générale à la tribune de l’Assemblée nationale le 16 mai. Il a alors exhorté la classe politique à apporter sa coopération supra-partisane pour les mener à bien avant la fin de son quinquennat.